Echt spitze – die Partie wie danach auch der Sieger: In einem hochklassigen Spiel hat der 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend zum bisherigen Spitzenreiter der Dritten Liga aufgeschlossen. Die Saarländer schlugen Tabellenführer 1. FC Magdeburg mit 2:1 (0:1). Nach frühem Rückstand steigerte sich die Elf von Trainer Uwe Koschinat in einen Rausch. Damit liegt der FCS nur einen Punkt hinterm dem jetzt führenden SV Wehen Wiesbaden.

Bis berauschte Hausherren die Gäste aber regelrecht an die Wand spielten, sollte eine unterhaltsame Stunde vergehen. Danach aber agierte nur noch der FCS. Das Team von Christian