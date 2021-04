Oh, was war das wichtig für den Aufsteiger: Mit einem 2:1 (1:1)-Sieg beim 1. FC Magdeburg hat Drittligist 1. FC Saarbrücken gestern Abend seine Sieglos-Serie beendet. Dies ist geglückt, weil Sebastian Jacob seine persönliche Durststrecke beenden konnte und doppelt traf.

Ohne Frage: Die Elf von der Saar hatte an der Elbe durchaus Dusel. Die Hausherren ließen so einige Hochkaräter von Torchancen einfach sausen. Mit Glück, aber auch Geschick wurstelte sich der FCS ohne Schrammen durch die Schlussoffensive. Allerdings hatten sich auch die Schwarz-Blauen die ein oder andere gute Gelegenheit erspielt, den Sack zeitig zuzumachen.

Frühe Führung geht kurz vor Pause flöten

Start nach Maß: Schon in Minute vier hatte Goalgetter Jacob sein lang ersehntes Erfolgserlebnis. Eiskalt verlud der Stürmer Keeper Morten Behrens vom Punkt aus. Der frühe Elfer rührte von Jayson Breitenbachs wackerem Vorstoß in den Strafraum, den Leon Bell Bell nur unsanft bremsen konnte. Breitenbach aber mutierte im eigenen Strafraum zum Sündenbock, als er Raphael Obermair fällte (45.): Saliou Sané ließ Geburtstagskind Daniel Batz (30) keine Chance.

Der Ausgleich kurz vor der Pause ließ schon Schlimmes befürchten. Die Saarländer hatten – wieder – echt gut gespielt, sich aber unerklärlicherweise nach einer halben Stunde gehen lassen. Trainer Lukas Kwasniok dürfte in der Kabine zur Kopfwäsche gebeten haben.

Jacob trifft per Kopf nach Ecke

Was immer der Coach gemacht hat, es zeigte Wirkung: Der FCS kam wacher zurück – und durfte in Minute 57. jubeln. Auf Ecke von Timm Golley markierte Jacob per Kopf seinen achten Treffer – es sollte letztlich reichen. Der FCS hat damit den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten.

So spielten sie

1. FC Magdeburg: Behrens - Bittroff (82. Beck), Tobias Müller, Burger - Ernst, Andreas. Müller (85. Jakubiak), Jacobsen, Bell Bell (72. Bertram) - Granatowski, Obermair - Sané

1. FC Saarbrücken: Batz - Breitenbach, Barylla, Zellner, Mario Müller - Jänicke (74. Froese), Zeitz, Golley (63. Günther-Schmidt) – Shipnoski, Jacob, Gouras (72. Mendler)

Tore: 0:1 Jacob (4. Foulelfmeter), 1:1 Sané (45. Foulelfmeter), 1:2 Jacob (57.) - Gelbe Karten: Jacobsen (3), Granatowski, Ernst (6) - Beste Spieler: Ernst, Granatowski - Jacob, Barylla - Schiedsrichter: Günsch (Marburg).