Da hat’s aber mal gekracht im beschaulichen Emsland. Zumindest in der Gästekabine: Dort hat Lukas Kwasniok nach eigenem Bekunden zur Halbzeit der Meppen-Partie gewaltig gewütet. Einen neuerlichen Tobsuchts-Anfall ihres Trainers wollen die Spieler des Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend (19 Uhr) in Magdeburg vermeiden.

Fußball kann so schön sein. Falls das Spiel aber von einem Stil geprägt ist, wie ihn der SV Meppen pflegt, wird das Match rasch zur Qual. Die Emsländer spielten am Samstag schlicht und einfach nicht mit; sie beließen es dabei, Fußball regelrecht zu schuften. Das ist zwar nicht schön, aber eben legitim. Und ab und zu auch (leider) von Erfolg gekrönt: Nachdem sie über 90 Minuten ihrer Spiel-Zerstörungswut freien Lauf gelassen hatten, durfte die Arbeitertruppe von „Maurermeister“ Torsten Frings einen 1:0-Sieg feiern.

An der kreativitätsfreien Spielweise des SVM herumzumosern, das aber verkniff sich der FCS-Coach tunlichst. Gut so. Derartigem Destruktivstil gilt es mit Ideenreichtum zu begegnen. Weil das den Gästen nicht gelang, müssen sie sich an die eigene Nase fassen.

Zu zaghafte Saarbrücker

Was Kwasniok toben ließ, war der Treffer des Tages. Meppen hatte in Minute 31 (!) echt mal das Tor ins Visier genommen. Daniel Batz hatte pariert. Die Ecke aber versenkte der heranstürmende Lars Bünning per Kopfstoß. Ungestört, weil Nicklas Shipnoski und Manuel Zeitz allzu zaghaft auf halbe Höhe hüpften. „Mir sind da drei Platzwunden lieber, als dass der Gegner frei köpfen kann“, verdeutlichte Kwasniok mit blumigen Worten, was ihn so gewurmt hatte.

Dass Zeitz wie Shipnoski beim FC Magdeburg ohne Schrammen auflaufen können, dürfte den Trainer allerdings freuen. Der Kapitän – immens wichtig, wenngleich zuletzt oft glücklos agierend – ist ebenso Schlüsselfigur wie der beste Schütze und Vorbereiter der Malstatter beim Vorhaben, am Dienstag die Hungerserie von sieben Partien ohne Sieg zu beenden. In Meppen sah das zunächst so gut aus: Doch versäumte Minos Gouras, sein tolles Solo über rechts zu krönen (11.), verfehlte Sebastian Jacob per Kopf knapp (14.). Hätte einer gesessen, hätte es wohl zum Sieg gereicht.

Winterfrische an Ems und Elbe

Seit Samstag weilt die Rumpftruppe (ohne sechs Verletzte und fünf Ausgemusterte) auf Winterfrische an Ems und Elbe. Da blieb ja Zeit zur Genüge, um gute Vorsätze fürs vorletzte Hinrundenspiel zu fassen. Zwar liegt das Team mit 26 Zählern im Soll. Die Durststrecke aber nagt merklich am Selbstbewusstsein.