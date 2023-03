Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten in seiner Geschichte hat der 1. FC Saarbrücken eine Halbzeit lang so unterirdisch schlecht gespielt. Selten ist ein Verlierer am Ende so gefeiert worden. Exakt ein Jahr ist das kuriose Match heute her. Sieger jenes denkwürdigen Abends: der SV Wehen Wiesbaden. Am Montag (19 Uhr) rücken die Hessen wieder an, aufs Neue erpicht, die Saarländer zu piesacken.

Welch ein denkwürdiger Abend. Die Musikwelt hatte geseufzt, weil just am Nachmittag noch eine schwedische Seniorengruppe ihr Comeback verkündete. Was die Abba-Fans zu Tränen rührte,