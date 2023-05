Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schritt für Schritt nähert sich Drittligist 1. FC Saarbrücken den Aufstiegsrängen. Mit einem 3:1 (3:0)-Sieg gegen Oldenburg haben sich die Saarländer oben festgebissen.

Was Rüdiger Ziehl auch anpackt: es klappt. Zumindest meistens. In seiner fünften Drittliga-Partie als Interimscoach hat der Manager am Mittwochabend seinen vierten Dreier feiern dürfen.