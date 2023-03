Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den ganz großen Frust hat der FCS noch mal abwenden können – dank des unerwartet effektiven Auftritts am Autobahnkreuz Lotte. Doch auch der Verl-Sieg spiegelte die Lage beim Saar-Drittligisten trefflich wider: Es mangelt an Konstanz. Zudem mangelt es wohl auch an Fans, wenn der 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr) Aufsteiger Viktoria Berlin willkommen heißt.

Frostige Stimmung herrscht im Park: Irgendwie fühlt es sich in diesen pandemischen Krisentagen an, als sei der 1. FC Saarbrücken längst im Mittelmaß versunken. Das mag