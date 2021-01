Ein Lichtschimmer begleitet den 1. FC Saarbrücken auf seiner weitesten Reise der Drittliga-Saison: Vor der Partie am Mittwoch (19 Uhr) bei Hansa Rostock hat eine ärztliche Diagnose leicht aufatmen lassen.

Klar: Steven Zellner wird an der Ostsee nicht auflaufen und auch für den Rest der Runde keine Abwehr mehr dirigieren. Die Defensivsäule fällt lange aus, doch ist „Zelle“ der dritte Kreuzbandriss seiner Karriere erspart geblieben.

Der Abwehrchef ist somit haarscharf am Schlimmsten vorbeigeschrammt. Der 29-Jährige hat beim mageren 0:0 gegen Schlusslicht Lübeck „nur“ einen Teilabriss des Bandes im rechten Knie erlitten. Bestenfalls aber wäre Ende April an eine Rückkehr zu denken.

Neuzugang Bjarne Thoelke steht bereit

Das trifft den FCS knüppelhart. Und so rückt denn wohl Winter-Neuzugang Bjarne Thoelke schneller als erwartet in den Fokus. Der 28-Jährige war seit August arbeitslos, ehe der FCS vor zwei Wochen zugriff. Vor gut neun Jahren hatte der Innenverteidiger sechs Bundesliga-Partien für den VfL Wolfsburg bestritten, beim KSC, beim HSV und zuletzt bei Wacker Mödling in Österreich gekickt.

Kandidaten für die Abwehrzentrale sind auch Anthony Barylla und Boné Uaferro, Marin Sverko hingegen erst am Samstag. Lukas Kwasniok war mit der Defensive, mit Einsatz und Moral gegen Lübeck zufrieden. Zu bemäkeln hat der Coach nur eins: Vorne muss es jetzt endlich richtig scheppern.