Klappt’s jetzt endlich auch mal bei einem Derby? Deren drei hat Drittligist 1. FC Saarbrücken in dieser Saison schon in den Sand gesetzt. Im vierten Anlauf soll nun am Samstag (14 Uhr) ein Sieg her. Klar: Nur ein Pünktchen gegen den SV Waldhof wäre zu wenig.

Keinem der Kontrahenten „reicht im Endeffekt ein Unentschieden“: Das klingt zwar leicht verklausuliert. So aber hört sich – wohlverpackt – die Forderung aus dem Mund von FCS-Trainer Uwe Koschinat an. Klar: Wer im Verfolgerduell patzt, kann wohl guten Gewissens für ein weiteres Jahr in Liga Drei planen.

Minos Gouras’ Pläne fallen weniger bescheiden aus. Der letzte Pfälzer in Saar-Diensten ist als einziger schon sicher aufgestiegen. Ihn zieht es zum Jahn in Regensburg. Fraglich war ja allein der künftige Arbeitgeber. Dass der Gronauer dem Ludwigspark nach zwei Jahren den Rücken drehen würde, war klar. Vom Überflieger und Fan-Liebling zum kritisierten Bankdrücker avanciert, sah Gouras wohl keine Perspektive mehr. Das hatte Folgen: Die Lustlosigkeit schien ihm bei seinen Kurzauftritten jedenfalls ins Gesicht geschrieben.

Ob es ein baldiges Wiedersehen geben wird? Es scheint fraglich. Der FCS steht nach den verlorenen Türkgücü-Punkten gewaltig unter Druck – und hat zwei Derbys vor der Brust. Im jeweiligen Hinspiel hatten die Saarländer zweimal in Folge versagt. Kläglich gespielt, verloren – und danach war sogar das böse A-Wort durch den Park gegeistert.

Jetzt ist das andere A-Wort in aller Munde. Der Funke Aufstiegshoffnung soll mit einem Sieg angefacht werden – in einem Spiel vor großer Kulisse, bei der wieder gewaltige Feindseligkeit von den Rängen sprühen dürfte. Was übrigens die Polizei dazu veranlasst, schon ab Vormittag gefühlt ein ganzes Stadtviertel abzusperren.

Ob der großen Rivalität und Resonanz – 13.800 Tickets waren am Freitag schon weg – sah Koschinat in der Pressekonferenz sogar eine „gewisse Magie“ überm Südwestduell wabern. Dass beide Teams im Saison-Endspurt noch um Top-Plätze spielen, wertet der Trainer als Kompliment.

Ein 5:0 wie vor Jahresfrist muss es ja nicht sein. Ein Sieg reicht den Saarbrückern. Torjäger Adriano Grimaldi kann zum Gelingen nichts beisteuern. Alle anderen Schlüsselspieler sind wohl einsatzbereit, auch wenn den ein oder anderen (Robin Scheu, Jalen Hawkins) noch ein Zwicken plagt.