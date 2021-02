„Wir freuen uns auf Schnitzel. Kalb oder Schwein, das ist wurscht“: Drittligist 1. FC Saarbrücken kriegt am Samstag (14 Uhr, in Völklingen) ein dickes Stück auf den Teller – vom Kaliber 1860 München.

„Ich glaube, der Schnitzel-Vergleich passt“, wischte FCS-Trainer Lukas Kwasniok am Freitag all die müßigen Spekulationen darüber vom Tisch, ob denn nun die Rückkehr ins Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen nun gut oder schlecht, der dort grünende Rasen eher Vor- oder doch Nachteil gegenüber Frankfurter Matsch oder Morast à la Ludwigspark sei. „Wir freuen uns, dass wir wieder spielen.“

Der vorzügliche Völklinger Rasen komme dem FCS zwar zugute. „Doof nur, dass 1860 kommt. Die wollen ebenfalls Fußball spielen ...“

FCS-Defensive noch immer etwas ausgezehrt

Mit 34 Zählern hat der Aufsteiger vier weniger als die Löwen, aber auch ein Spiel in der Hinterhand. Er wundere sich, wie sich die Sechziger klein hielten und etwas von Klassenerhalt murmelten, meinte der bekennende Fleischesser Kwasniok, der einen dicken Happen in Form eines Aufstiegsaspiranten erwartet. „Kleine wendige Spieler“ und Sturmtank Sascha Mölders in Reihen der nicht minder hungrigen Löwen verheißen schwere Verdauung.

Und das bei noch immer ausgedünnter Defensive: Kapitän Manuel Zeitz fehlt letztmals wegen Rot-, dahinter in der Kette Boné Uaferro wegen Gelb-Sperre. Bjarne Thoelke und Marin Sverko müssen wegen Blessuren passen. Gut nur, dass zum Festessen Linksverteidiger Mario Müller und der auf fast wundersame Weise vom Kreuzband-Anriss genesene Abwehrchef Steven Zellner nach ihrer Zwangspause schon mit den Stollen scharren.