Eitel Sonnenschein an der Saar: Vorm Anpfiff der Partie an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC hat Drittligist 1. FC Saarbrücken in Selbstbewusstsein gebadet. Rang drei gilt es zu verteidigen – gegen einen Kontrahenten, der personell auf dem letzten Loch pfeift: Was soll da schon schiefgehen?

Nichts muss, aber viel kann da schiefgehen: FCS-Coach Uwe Koschinat ist ein gebranntes Kind. Wenngleich die Lage damals ein bisschen weniger rosig war: Vorm Heimspiel gegen Viktoria Köln hatte der Anhang