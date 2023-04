Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den dritten Anlauf nimmt Drittligist 1. FC Saarbrücken, um gegen den FSV Zwickau an diesem Mittwoch (19 Uhr) endlich die Hinrunde abzuhaken. Gegen sächsische „Mentalitätsmonster“ will der Aufsteiger mehr als „nur“ zum siebten Mal in Folge ungeschlagen bleiben.

Als Monster bezeichnete in der Pressekonferenz vorm Spieltag Anthony Barylla die Sachsen-Elf, für die der gebürtige Thüringer von 2017 bis 2019 selbst die Schuhe geschnürt