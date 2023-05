Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Football’s coming home?“: Fußball-Saarland jedenfalls seufzt vor Wonne an diesem denkwürdigen Wochenende. Die so lang ersehnte Heimkehr in den Ludwigspark ward am Samstag gekrönt vom ersten Sieg in der noch jungen Drittliga-Saison. Mit dem 2:0-Erfolg über Hansa Rostock haben die Blau-Schwarzen Geschichte geatmet.

Allen voran Sebastian Jacob, der im Premieren-Match im neuen Park das allererste Tor markiert hat. Ob er sich denn auch wirklich der „historischen Dimension“ bewusst sei,