„Mit Siegen kehren auch die Verletzten zurück – ist oft so, ist auch gut so“: Coach Lukas Kwasniok freut sich, die Drittliga-Elf des 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr) beim SC Verl nicht mehr unter Notstrom betreiben zu müssen. Prima, denn im Aufsteigerduell soll ja schließlich auch der dritte Dreier in Folge her.

Luca Kerber feiert in knapp zwei Wochen seinen 19. Geburtstag. Während ungezählte etwa gleichaltrige junge Leute mit Ballgefühl aber Däumchen drehen und e-Sport treiben