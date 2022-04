Der Pokal ist außer Reichweite gerückt, der treffsicherste Schütze nach einem einzigen Kurzauftritt schon wieder lädiert: Nach dem katastrophalen März-Ausklang hofft Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken inständig auf einen erfolgreichen April. Die Wochen der Wahrheit beginnen am Samstag (14 Uhr) mit dem Verfolgerduell bei 1860 München.

In den Ärger über die im Zuge des Türkgücü-Abgangs verlorenen sechs Zähler mischt sich seit Mittwochabend Gram über eine Pokalpleite. Beim Regionalligisten 1. FC Homburg hat der FCS die Chance vertan, sich eine Trophäe zu sichern und von einem neuerlichen DFB-Pokalduell mit einem Erstligisten zu träumen. Zudem drängt nach dem Viertelfinal-Aus im Saarland-Pokal die Frage, wieso die Elf schon wieder in einem Derby versagt hat. Dabei hatte Coach Uwe Koschinat bei den ersatzgeschwächten Saarpfälzern die volle Kapelle aufmarschieren lassen und die Bank hochkarätig besetzt.

„Nicht viel Zeit, uns zu ärgern“

„Das Gute ist, dass wir nicht viel Zeit hatten, uns zu ärgern“, sagte Koschinat am Freitag vor dem immens wichtigen Spiel. Holt der FCS an der Grünwalder Straße nichts, verliert der Vierte wohl weiteren Boden – und das vor den beiden auch fürs Prestige so wichtigen Südwest-Duellen am folgenden Samstag gegen den Waldhof und an Ostersonntag beim 1. FCK.

In der Pokal-Schlussphase hatte es Adriano Grimaldi mit der Brechstange richten sollen. Nach dem Zehn-Minuten-Auftritt aber ist schon wieder Feierabend. Beim elffachen Torschützen ist die Verletzung wieder aufgebrochen, für den Stürmer ist die Saison praktisch gelaufen.