Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht’s in der Fremde wieder leichter als im „Wohnzimmer“ Ludwigspark? Darauf hoffen Akteure, Stab und Anhang beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl gastiert eine Woche nach seiner dritten Heimpleite in Folge am Sonntag (14 Uhr) beim FC Aue im Erzgebirge.

Ziehl hat’s erwischt: Bei der Pressekonferenz hat der Trainer und Manager erkrankt passen müssen. Ob er in Aue am Spielfeldrand mitfiebern kann, steht in den Sternen. Ob mit oder ohne