Wie ungeheuer beruhigend doch so ein Zittersieg wirken kann: Drittliga-Kellerkind 1. FC Saarbrücken wankt beim glanzlosen 1:0 über den FC Ingolstadt der Rettung entgegen.

Der SSV Ulm sendet zu Karsamstag ein Lebenszeichen und schlägt den Tabellendritten SC Verl. Schon gibt’s Aufregung an der Saar, weil der komfortable Vorsprung auf den Inhaber des ersten Abstiegsplatzes zu schmelzen droht. Seit Ostersonntag aber, seit dem mühseligen Heimsieg über die „Schanzer “, ist alles wieder im Lot, ist die Saarbrücker Fußballwelt wieder halbwegs in Ordnung und die Ulmer weiterhin im Durchfall von der zweiten Bundes- in Richtung Regionalliga.

Nun war der Saarbrücker Triumph ja alles andere als glanzvoll. Glänzende Vorstellungen aber erwartet seit geraumer Weile auch keiner mehr im Ludwigspark. Der Kampf ums Überleben macht offenbar bescheiden. Erst recht eine Truppe, die eigentlich die dritte Liga in entgegengesetzte Richtung hatte verlassen wollen. In Sachen Saisonziel Aufstieg allerdings sind die Saarländer in dieser Runde bereits früh an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert. Mal wieder.

Auch dank Joel Bichsel „hinten seriös verteidigt“

Joel Bichsel wirkt seit jeher eher bescheiden. Saarbrückens langer Innenverteidiger (1,94) Meter hatte in den vergangenen Wochen nicht allzu viel Grund zur Freude. Nach starkem Start im Saarland hat sich der schlaksige Schweizer inzwischen auf der Ersatzbank festgespielt. Zu Ostern durfte der 24-Jährige mal wieder von Beginn an ran – und sich in einer zwar spannenden, aber fußballerisch niveauarmen Partie für weitere Aufgaben empfehlen. „Hinten seriös verteidigt – und vorne auch mal ein Tor gemacht“, gab der Lulatsch zu Protokoll. „Es war unterm neuen Trainer nicht unser bestes Spiel, aber eins mit Effektivität.“ Nicht dass der FCS unter besagtem neuen Coach aufblüht – der FCS steht noch immer dort in der Tabelle, wo ihn Argirios Giannikis im Winter übernommen hat. Immerhin aber hangelt sich das Team in Richtung rettende Gefilde.

Giannikis hat gegen die nur drei Ränge besser platzierten Ingolstadter eine „Energieleistung“ gesehen, die seine Mannen in einer „nicht ganz einfachen Situation“ gebracht hätten. Nicht weniger wahr aber ist, dass die Saarbrücker den immerhin noch über 11.600 Zuschauern eine einzige Torchance in Halbzeit eins gegönnt haben. Prompt fiel die Führung, „ein Gegentor aus dem Nichts, das hat uns das gesamte Spiel gekostet“, grollte FCI-Cheftrainerin Sabrina Wittmann.

Menzel fordert: Am Mittwoch Schippe drauflegen

„Zwei große Bretter“, die zum Ausgleich hätten führen können, sah die Trainerin ebenso versanden wie die Chancen, die sich ihrer Truppe nach Wiederanpfiff zur Genüge boten. Die Ausbeute blieb außerhalb des Zählbaren, weil Phillip Menzel Großartiges bot. „Ich mag Spiele, bei denen richtig Dampf auf dem Kessel ist“, sagte, nicht minder bescheiden als Vordermann Bichsel, das Nordlicht aus Kiel.

Der Mann mit der Nummer 13 ist im zweiten Jahr die Nummer eins an der Saar. Mithin hatte er den in Saarbrücken herrschenden Druck schon oft genug auskosten dürfen. Dass er etwas nachgelassen hat, ist Torschütze Sebastian Vasiliadis, mehr aber noch dessen Kamerad Maurice Multhaup ob der tollen Vorarbeit beim Treffer in Minute zwölf zu verdanken. „Am Mittwoch müssen wir aber eine Schippe drauflegen“, meint Menzel mit Blick auf die bevorstehende Heimpartie gegen Alemannia Aachen.