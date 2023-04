Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo genau Uwe Koschinat am Samstagnachmittag aufgeregt herumhüpfen wird, wenn’s ihn aus der Sitzschale reißt, ist (noch) nicht bekannt. Der gewohnte „Auslauf“ fehlt ihm. Denn in die Coaching-Zone darf der Trainer nicht, wenn der 1. FC Saarbrücken gegen Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse (14 Uhr) seine Siegesserie fortschreiben will.

FCS-Coach Koschinat muss eine Gelb-Sperre abbrummen. Vor Wochenfrist hat zum schon vierten Mal in der Vorrunde ein Unparteiischer mit dem farbigen Karton vor des Koblenzers Nase gefuchtelt.