Das Schützenfest im Münchner Olympiastadion hat gutgetan – und Drittligist 1. FC Saarbrücken wieder näher an die Aufstiegsränge heranrücken lassen. Sich mit dem zweiten Sieg in Folge daran festzukrallen, ist Ziel im Spiel gegen den SV Meppen, der am Sonntag (13 Uhr) im Ludwigspark zu Gast ist.

In jenem Ludwigspark war ja jüngst dicke Luft –miese Stimmung nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Viktoria aus Köln. Einige allzu erwartungsfrohe Fans waren ob der kläglichen Darbietung ihrer Lieblinge ausgetickt. Das möchte keiner gerne noch einmal erleben – schon gar nicht Trainer Uwe Koschinat, der zum Gut-Wetter-Machen ausgerückt war, sich dann aber an vorderster Front einen lautstarken Disput mit einem Anhänger geliefert hatte. Danach zeigten sich Trainer und auch Spieler geschockt über den schier zügellosen Zorn.

Eine personelle Talsohle

Schon war das Sportliche verblasst. Das aber soll nicht so bleiben. Der 5:1-Triumph beim absturzgefährdeten Türkgücü war weitgehend glanzlos. Aber zu glänzen ist nicht Hauptaufgabe des Teams, das sich durch eine personelle Talsohle quält. In München hat es Stürmer Jalen Hawkins erwischt, der gegen die Emsländer vom Muskelfaserriss gepeinigt zuschauen muss. Mit Julian Günther-Schmidt (Gelbsperre) fehlt der beständigste, mit Adriano Grimaldi weiterhin der torgefährlichste Akteur im Saar-Team. Auch Luca Kerber muss noch zuschauen. Zurück sind Keeper Daniel Batz und Mario Müller, die nach Infektion als virusfrei gelten. 5700 Tickets sind schon verkauft.