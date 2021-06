Licht, und viel Schatten. Die deutschen Spieler nach den bisherigen Spielen in der Einzelkritik.

Manuel Neuer. Ein solider Auftritt des Torhüters bisher, kein überragender. Hätte vor dem zweiten Gegentor im Spiel gegen Portugal vielleicht die Flanke abwehren können. Ansonsten hatte er keine Chance bei den Gegentreffern.

Matthias Ginter. Zwei gute Leistungen in den ersten beiden Partien. Spielte sich in den Vordergrund. Am Mittwoch jedoch bei weitem nicht so stark wie zu Beginn.

Mats Hummels. Der Rückkehrer fand sofort wieder seine Rolle als Abwehrchef. Der Start mit dem Eigentor im Auftaktspiel gegen Frankreich war denkbar unglücklich. Im Spiel gegen Ungarn leistete er sich gerade beim ersten Gegentor einen groben Stellungsfehler. Verhinderte auch das zweite Tor nicht.

Antonio Rüdiger. Im Spiel gegen Portugal fing er gegen Ende plötzlich in der eigenen Hälfte zweimal zu dribbeln an. Verrückt. Defensiv alles in allem gut. Nach vorne wenig Akzente.

Joshua Kimmich. Hielt vor dem Spiel gegen Portugal ein Kurzreferat über den Unterschied zwischen einem Flügelspieler und einem Mittelfeldmann. Am schönsten ist es mitten im Geschehen. Stellt sich jedoch in den Dienst der Mannschaft.

Robin Gosens. Wurde nach dem Spiel gegen Portugal zu „Jedermanns Liebling“. Riss das Team da mit. Kommt mit seiner ungekünstelten Art an. Aber: Ging gegen die Ungarn auf Tauchstation und war nicht zu sehen.

Toni Kroos. Noch immer der Taktgeber im deutschen Spiel. fällt aber defensiv mit vielen Nachlässigkeiten auf. Vergab gegen Ungarn eine passable Torchance.

Ilkay Gündogan. Der Ilkay Gündogan von Manchester City und der Ilkay Gündogan der Nationalmannschaft sind fast schon zwei verschiedene Spieler. Macht brav mit, mehr nicht.

Kai Havertz. Gehört zu den auffälligsten deutschen Spielern. Unheimlich torgefährlich. Steigerte sich nach dem Auftaktspiel.

Thomas Müller. So wertvoll wie eh und je. Der Rückkehrer tut der deutschen Mannschaft gut. Ein Anführer, wie er im Buch steht.

Serge Gnabry. Spielte beim FC Bayern keine überragende Saison wie ein Jahr zuvor. Bisher nur ein Mitläufer und am Mittwoch total enttäuschend.

Leon Goretzka. Rettete Deutschland in der Zitterpartie gegen Ungarn. Verletzung ist abgehakt, ein künftiger Startelf-Kandidat.

Leroy Sané. Hat den Verlust seines Stammplatzes kurz vor der EM anscheinend nicht verkraftet. Enttäuschte gegen Ungarn auf der ganzen Linie.

Jamal Musiala. Bereitete das 2:2 gegen Ungarn vor. Top! Der Dribbler der Zukunft.

Kevin Volland, Emre Can, Niklas Süle, Marcel Halstenberg und Timo Werner. Sie hatten zu wenig Einsatzzeit für eine grundlegende Bewertung.