Weil Tobias Reichmann verletzt ist, reist der Rhein-Neckar-Löwe nach Ägypten.

Für Tobias Reichmann ist die Handball-WM bereits beendet. Der Rechtsaußen der MT Melsungen erlitt bei einem vermeintlich harmlosen Zusammenprall am Freitag eine Verletzung des Außenmeniskus. Reichmann wird kurzfristig die Rückreise antreten.

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte noch am Samstagabend einen neuen Rechtsaußen: Patrick Groetzki wird sich auf den Weg nach Ägypten begeben. Der Linkshänder Rhein-Neckar-Löwen kann nach negativem PCR-Tests zur Einreise und einem weiteren negativen PCR-Test in Ägypten in die Bubble in Gizeh eintreten und steht aller Voraussicht nach schon gegen Ungarn (Dienstag, ab 20.30 Uhr live im ZDF) zur Verfügung.

„Mir tut das leid für Tobias Reichmann“, sagte Gislason. „Aber mit Patrick Groetzki haben wir eine starke Option. Er wird schnell ins Team finden.“

Patrick Groetzki bestritt bisher 145 Länderspiele. Der 31-jährige Rechtsaußen hat wie Kai Häfner einen besonderen Bezug zu Ägypten: Beide gewannen dort 2009 die U21-Weltmeisterschaft.