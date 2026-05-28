Handball Uscins verlässt Hannover – Spekulationen um PSG-Wechsel

Renars Uscins
Nationalspieler Renars Uscins wird die TSV Hannover-Burgdorf nach der nächsten Saison verlassen. (Archivbild)

Nach Silber bei Olympia und bei der EM verlässt Uscins Hannover 2027. Kommt jetzt der Wechsel zum Topclub Paris? Was der Nationalspieler selbst über seinen Wechsel sagt.

Hannover (dpa) - Nationalspieler Renars Uscins wird den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf nach der Saison 2026/27 verlassen. Das teilte der Tabellen-Zehnte mit. Über den neuen Verein des 24 Jahre alten Rückraumspielers wurde zunächst nichts bekannt. Zuletzt war aber über einen Wechsel zum französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain spekuliert worden.

«Nach einer Saison, die für uns alle nicht optimal verlaufen ist, wollen wir in der nächsten Spielzeit wieder eine stärkere Rolle spielen und an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen. Daher ist derzeit noch nicht an einen Abschied zu denken», wurde der Linkshänder in einer Mitteilung des Clubs zitiert. Er wolle in der nächsten Serie seinen Fokus auf Hannover legen.

Uscins war im Februar 2022 aus der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg nach Hannover gewechselt. Als Kapitän führte er die U21-Nationalmannschaft 2023 zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann er Silber bei den Olympischen Spielen 2024 und bei der Europameisterschaft 2026.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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