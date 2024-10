Im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft besiegt der SCM Lokalmatador Al Ahly. Erst in den letzten zehn Minuten drehen die Magdeburger die Partie.

Neu-Kairo (dpa) - Der Traum von der Titelverteidigung bei der Club-Weltmeisterschaft geht für den SC Magdeburg weiter. Gegen Al Ahly siegten der Handball-Bundesligist dank einer starken Schlussphase mit 28:24 (12:15). Bester Magdeburger Schütze und Man of the Match war Manuel Zehnder mit neun Toren. Am Donnerstag spielen die Magdeburger gegen Veszprem um den Titel und könnten als erstes Team zum vierten Mal hintereinander den Wettbewerb gewinnen.

Gegen den ägyptischen Lokalmatador Al Ahly begann Magdeburg mit einem vergebenen Siebenmeter und lief lange einem Rückstand hinterher - nach zwei technischen Fehlern in Serie betrug der schon früh vier Treffer (11.). Auch eine Auszeit von Trainer Bennet Wiegert brachte zunächst keine Besserung, weil der SCM in der Abwehr keinen Zugriff fand. Bei sechs Toren Rückstand zog Wiegert die zweite Auszeit (5:11/20.). Immerhin halbierte Magdeburg den Rückstand bis zur Pause.

Auch die zweite Hälfte begann mit einem vergebenen Siebenmeter des SCM. Den Magdeburgern fiel es lange schwer, Lücken in der Deckung von Al Ahly zu finden. Dennoch blieb der SCM in Schlagdistanz. In einer längeren Überzahl gelang schließlich die erste Führung für die Magdeburger überhaupt (23:22/52.). Die baute der Titelverteidiger umgehend auf vier Treffer aus und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.