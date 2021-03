Kiel (dpa) - Die Handballer des THW Kiel haben ihr Champions-League-Heimspiel gegen den slowenischen Vertreter RK Celje gewonnen.

Durch das 33:29 (19:15) verbesserte sich der deutsche Rekordmeister mit 14:12 Punkten auf den dritten Platz in der Vorrundengruppe B. Beste Werfer der Zebras waren Niclas Ekberg und Magnus Landin mit je fünf Treffern. Für die Slowenen war Tadej Mazej sechsmal erfolgreich.

Nach einem guten Start in die Partie leisteten sich die Gastgeber einige Fehler. Unter anderem scheiterten dreimal Sven Ehrig und Steffen Weinhold in der ersten Hälfte völlig freistehend an Celjes Schlussmann Miljan Vujovic. Auch in der Defensive lief es für das Team von THW-Coach Filip Jicha nicht optimal. So konnten die Gäste bis in die Endphase den Kontakt halten.

In der 55. Minute hatte Celje beim 29:31 wieder auf zwei Tore verkürzt. So mussten die Kieler, bei denen Spielmacher Domagoj Duvnjak und Torhüter Niklas Landin geschont wurden, bis zum Ende kämpfen, um den verdienten perfekt zu machen. Sander Sagosen sorgte mit dem 32:29 (58.) für die Entscheidung.

Schon am 4. März (17.00 Uhr/DAZN) geht es mit dem Heimspiel gegen den HC Zagreb weiter. Bei einem Sieg über die Kroaten ist dem THW der dritte Platz nicht mehr zu nehmen.

