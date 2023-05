Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem packenden Spitzenspiel trennen sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt 31:31 (19:13). Nach einer überragenden ersten Halbzeit verlieren die Gastgeber nach der Pause den Faden. Die Schlusssequenz ist unglaublich spannend.

Es gab einen Moment am Sonntag, in dem die Löwen nach einem aufregenden Hin- und Her doch noch alles hätten klar machen können. Andy Schmid lief einen Gegenstoß, er hätte den Ball