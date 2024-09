Flensburgs Handballer haben in der ersten Halbzeit Probleme mit Frisch Auf. Dann findet der Spitzenreiter zu seinem Tempospiel und eilt zum dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Flensburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat auch ihr drittes Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 37:32 (15:15) durch. Beste Werfer waren SG-Linksaußen Emil Jakobsen sowie Gäste-Spielmacher Ludvig Hallbäck mit jeweils zehn Treffern.

Die Flensburger taten sich vor den 6.004 Zuschauern in der Campushalle mit der offensiv ausgerichteten Abwehr der Göppinger schwer. In der 14. Minute führte der Gast 9:5. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Mads Mensah Larsen in seinem 300. Bundesligaspiel mit dem 11:10 für die erste Führung der Norddeutschen sorgte.

Nach der Pause kam die SG dann immer besser in ihr gefürchtetes Tempospiel. Göppingen fand nun kein Mittel mehr, um den verdienten Erfolg der Flensburger zu verhindern.

Späth führt Löwen zum Sieg

Ebenfalls drei Siege aus drei Spielen haben die Rhein-Neckar Löwen auf ihrem Konto. Die Mannheimer bezwangen die MT Melsungen mit 31:26 (17:14). Mann des Spiels war David Späth. Der Nationaltorhüter wehrte 15 Bälle ab und erzielte dazu noch zwei Treffer.