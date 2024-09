Der deutsche Meister SC Magdeburg tritt in der Champions League beim dänischen Champion Aalborg an. Am Ende steht ein Unentschieden, weil der SCM in der Abwehr zu lange keine Mittel findet.

Aalborg (dpa) - Drittes Spiel in der Champions League, erstes Unentschieden: Der SC Magdeburg ist zu Saisonbeginn weiter auf der Suche nach seiner Form. Beim dänischen Meister Aalborg hieß es am Mittwochabend 33:33 (13:17). Bester SCM-Werfer war Gisli Kristjansson mit sieben Toren.

Weiter ohne den verletzten Philipp Weber musste SCM-Trainer Bennet Wiegert experimentieren, stellte teilweise mit Omar Ingi Magnusson und Albin Lagergren seine beiden Rückraumrechten gleichzeitig auf die Platte. Nach verhaltenem Beginn beschleunigte sich das Spiel. Der SCM konnte zwar einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand wettmachen, lag zur Pause wegen zu viel Fehler im Angriff aber dennoch deutlich zurück.

Auch nach der Pause fand der SCM nicht zu seinem Spiel. Schwächen im Angriff und einige Zeitstrafen ließen den Rückstand auf fünf Treffer wachsen. Fast symbolisch, dass sich Magnus Saugstrup bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Kristjansson einen Cut an der Augenbraue einfing. Auch wenn der SCM zuverlässig traf, kam das Team nicht heran, weil in der Abwehr der Zugriff fehlte. Erst in der Schlussphase gelang dem SCM in Überzahl der Ausgleich (29:29/53.). Magdeburg verpasste eine mögliche Führung, holt aber nach Steigerung einen Punkt.