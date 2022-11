Omar Ingi Magnusson vom deutschen Handball-Meister SC Magdeburg hat sich einer Operation unterziehen müssen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Magdeburg (dpa) - Der isländische Nationalspieler hatte sich im Oktober einigen Untersuchungen unterzogen, nach denen ihm von den Ärzten weiterhin grünes Licht für Leistungssport gegeben wurde. Allerdings hatte der Verein seinerzeit bereits einen „prophylaktischen operativen Eingriff“ angekündigt.

Magnusson hatte zuletzt mit dem SC Magdeburg die Vereinsweltmeisterschaft in Saudi-Arabien gewonnen. In der Champions League bei GOG in Dänemark stand er erstmals nicht im Kader. „Die Ausfallzeit des Isländers steht noch nicht fest, daher ist bislang auch offen, ob er im Bundesliga-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen bereits wieder zur Verfügung stehen wird“, hieß es von Vereinsseite.