Meister SC Magdeburg reagiert auf langwierige Verletzungsausfälle und holt einen vereinslosen Spieler.

Magdeburg (dpa) - Handball-Meister SC Magdeburg hat den 24-jährigen Schweden Isak Persson verpflichtet. Der SCM reagierte damit auf die Verletzungen von Tim Hornke und Daniel Pettersson beim olympischen Turnier in Paris. Hornke wird nach seiner Fußverletzung bis zu sechs Monate nicht zur Verfügung stehen. Bei Pettersson bleibt die weitere Entwicklung nach einer ebenfalls erlittenen Fußverletzung im Gruppenspiel gegen Slowenien abzuwarten.

Persson spielte in der vergangenen Saison beim Bergischen HC, hatte sich aber nach dessen Abstieg in die 2. Bundesliga bislang noch keinem neuen Verein angeschlossen. Der Rechtsaußen absolvierte bislang sieben Spiele für die schwedische Nationalmannschaft und unterzeichnete einen Jahresvertrag in Magdeburg.