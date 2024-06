Nach dem letzten Bundesligaspieltag erhält der SC Magdeburg die Meisterschale. Trainer Bennet Wiegert wird als Trainer der Saison geehrt. Danach verabschieden die Elbestädter vier Spieler.

Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat zum Saisonabschluss die Meisterschale überreicht bekommen. Nach dem 37:34 beim Bundesligafinale gegen die HSG Wetzlar übergab Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris die Schale an SCM-Kapitän Christian O'Sullivan.

Im Anschluss wurde das Team noch im Rathaus der Stadt erwartet, um mit den Fans auf dem Marktplatz zu feiern. Erfolgstrainer Bennet Wiegert wurde zudem nach 2022 zum zweiten Mal als Trainer der Saison ausgezeichnet.

Magdeburg spielt eine außergewöhnliche Saison, bisher mit der Meisterschaft, dem Pokalsieg und dem Weltpokalerfolg. Entsprechend euphorisch wurde in der Halle gefeiert. Kreisläufer Lucas Meister, Abwehrspezialist Piotr Chrapkowski, Spielmacher Janus Dadi Smarason und Torwart Mikael Aggefors verlassen den Verein am Saisonende.

Am Ende schloss der SCM die Ligasaison mit nur zwei Niederlagen und zwei Unentschieden ab, erarbeitete sich sechs Punkte Vorsprung auf Vizemeister Füchse Berlin - und stellte sowohl die beste Abwehr als auch den besten Angriff der Liga. Dazu hat der SCM am kommenden Woche noch eine letzte Titelchance: Beim Final Four in Köln wollen die Magdeburger wie im Vorjahr den Champions-League-Titel gewinnen.