Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst ohne den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer auskommen. «Er hat einen Muskelfaserris in der Wade. Das wird vier bis sechs Wochen dauern», sagte Trainer Sebastian.

Mannheim (dpa) - Am Samstag (20.30 Uhr) treten die Löwen zum baden-württembergischen Landesderby bei Frisch Auf Göppingen an. Die Mannheimer liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Füchse Berlin, Frisch Auf steckt nach schwachem Saisonstart im Tabellenmittelfeld fest.