Deutschlands Handballerinnen sind erstmals seit 16 Jahren wieder bei den Olympischen Spielen dabei.

Neu-Ulm (dpa) - Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte mit einem 28:24 (11:7) gegen den EM-Dritten Montenegro den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Ausscheidungsturniers in Neu-Ulm und buchte durch die anschließende 14:32-Niederlage von Außenseiter Paraguay gegen Slowenien vorzeitig das Paris-Ticket. «Ich bin sehr glücklich, dass wir den Job erledigt haben. Gratulation an die Mannschaft», sagte Gaugisch.

Beste deutsche Werferin vor 4269 Zuschauern war Julia Maidhof. Die Rückraumspielerin erzielte in ihrem 50. Länderspiel neun Tore. Zum Turnierabschluss steht für die DHB-Auswahl, die 4:0 Punkte aufweist, am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Dyn) die bedeutungslose Partie gegen Paraguay an. Slowenien und Montenegro duellieren sich um ein weiteres Olympia-Ticket.