Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf Handball-Nationalspieler Juri Knorr verzichten. Der 23-Jährige setzt mit Knieproblemen aus, wie ein Sprecher des Bundesligisten dem «Mannheimer Morgen» bestätigte. Über die genaue Ausfallzeit wurde zunächst nichts bekannt.

Mannheim (dpa) - Der Pokalsieger tritt am Abend (20.45 Uhr) beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der Hauptrunde der European League an.