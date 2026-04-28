Handball Medien: Handball-Star Renars Uscins vor Wechsel nach Paris

Renars Uscins
Renars Uscins (r) soll vor einem Wechsel nach Frankreich stehen. (Archivbild)

Dass Renars Uscins Hannovers Handballer verlassen wird, war klar. Nun scheint festzustehen, wo der 23-Jährige ab Sommer 2027 spielt.

Hannover (dpa) - Deutschlands Handball-Star Renars Uscins setzt seine Karriere laut übereinstimmenden Medienberichten ab dem Sommer 2027 in Frankreich fort. Der 23-Jährige von der TSV Hannover-Burgdorf soll sich mit dem europäischen Topclub Paris Saint-Germain über einen Vertrag einig sein.

Lange Zeit galt die SG Flensburg-Handewitt als heißester Kandidat im Rennen um den Rückraumspieler. Doch Uscins soll sich nun für Paris entschieden haben, wo der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2024 und Vize-Europameister von 2026 nach «Bild»-Informationen einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben haben soll.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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