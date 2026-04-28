Dass Renars Uscins Hannovers Handballer verlassen wird, war klar. Nun scheint festzustehen, wo der 23-Jährige ab Sommer 2027 spielt.

Hannover (dpa) - Deutschlands Handball-Star Renars Uscins setzt seine Karriere laut übereinstimmenden Medienberichten ab dem Sommer 2027 in Frankreich fort. Der 23-Jährige von der TSV Hannover-Burgdorf soll sich mit dem europäischen Topclub Paris Saint-Germain über einen Vertrag einig sein.

Lange Zeit galt die SG Flensburg-Handewitt als heißester Kandidat im Rennen um den Rückraumspieler. Doch Uscins soll sich nun für Paris entschieden haben, wo der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2024 und Vize-Europameister von 2026 nach «Bild»-Informationen einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben haben soll.