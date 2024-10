Dem HC Erlangen gelingt ein Coup. Der ehemalige Handball-Nationalspieler Martin Schwab ist neuer Trainer. Zuletzt war Schwalb Funktionär beim HSV.

Erlangen (dpa) - Der ehemalige Handball-Nationalspieler Martin Schwalb (61) ist neuer Trainer des Bundesligisten HC Erlangen. Wie der Tabellenletzte mitteilte, löst der einstige Meistertrainer des HSV Hamburg Johannes Sellin (33) ab. Der Europameister von 2016 war erst im April Hartmut Mayerhoffer nachgefolgt, der Start in die neue Bundesligasaison misslang mit vier Niederlagen am Stück aber.

Schwalb war erst im August als Vizepräsident des HSV Hamburg abgetreten. Zuvor hatte er die Rhein-Neckar Löwen (2020-2021) und die Hamburger (2005-2011 und 2012-2014) trainiert. Mit dem HSV gewann er Meisterschaft, Pokal und Champions League.

Im Sommer 2014 erlitt Schwalb einen Herzinfarkt. Als Vizepräsident leitete er nach der Insolvenz 2016 den Neuaufbau beim HSV. Der 193-malige deutsche Nationalspieler erhält nun einen Zweijahresvertrag.

Schwalbs Vorgänger soll in anderer Funktion bleiben

Für den HC Erlangen sei bei der Neubesetzung des Trainerpostens entscheidend gewesen, «dass sich einer der erfolgreichsten und erfahrensten deutschen Handballtrainer kurzfristig bereit erklärt hat, den fränkischen Erstligisten ab sofort zu übernehmen», teilte der Verein mit. «Der HC Erlangen sah nach dem schwachen Abschluss der Rückrunde der letzten Saison, der wenig überzeugenden Vorbereitung und dem schlechten Saisonstart trotz des engagierten Auftritts in Berlin seine Saisonziele gefährdet.»

Schwalb soll die Franken erst einmal bis zum Jahresende in «ruhiges Fahrwasser» führen. Er wird bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) im Pokalspiel in Bayreuth gegen Altmeister Gummersbach auf der Erlanger Bank sitzen. Sellin wiederum soll dem Verein «in anderer Funktion als Teil des Trainerteams» erhalten bleiben.