Magdeburg (dpa) - Die Handballer des SC Magdeburg dürfen in dieser Saison weiter vom Double träumen. Der souveräne Bundesliga-Tabellenführer qualifizierte sich mit einem ungefährdeten 34:26 (18:11)-Sieg gegen GWD Minden für die Pokalendrunde am 23./24. April in Hamburg.

In einem einseitigen Viertelfinale waren der Niederländer Kay Smits mit neun Toren und der Däne Michael Damgaard (8) vor 2058 Zuschauern die besten Werfer für den klar dominierenden Gastgeber.

Bereits am Samstag erreichte Bundesligarivale HC Erlangen als erstes Team das Halbfinale, das am kommenden Dienstag ausgelost wird. Die Franken setzten sich beim Zweitligisten VfL Gummersbach mühevoll mit 29:27 (12:16) durch. Bester Werfer beim Sieger war Simon Jeppsson mit sieben Toren. Nationalspieler Christoph Steinert steuerte fünf Treffer zum Gästesieg bei.

Der Rekordmeister THW Kiel kämpft bei den Rhein-Neckar Löwen um das Ticket für das Final-4-Turnier. Der vierte Teilnehmer wird zu einem späteren Zeitpunkt zwischen Pokalverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen ermittelt. Die Partie musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Hessen auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.