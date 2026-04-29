Titelverteidiger SC Magdeburg holt sich in Ungarn eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Final Four der Champions League. In Szeged siegen die Elbestädter nach leichten Problemen deutlich.

Szeged (dpa) - Titelverteidiger SC Magdeburg hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine sehr gute Ausgangsposition erspielt. Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged siegten die Elbestädter mit 35:28 (15:14). Beste Magdeburger Schützen waren Gisli Kristjansson und Albin Lagergren mit je sieben Treffern. Am 7. Mai empfängt der SCM Szeged zum Rückspiel in der heimischen Arena.

Magdeburg fand gut ins Spiel und konnte mit Paraden von Sergey Hernandez im Rücken eine frühe Drei-Tore-Führung herstellen (6:3/10.). Der SCM führte schon mit fünf Treffern, machte dann aber eine Reihe Fehler in der Offensive, die Szeged zum Anschlusstreffer nutzte - und Trainer Bennet Wiegert zog die Auszeit. Die wirkte allerdings nicht, in Überzahl glichen die Gastgeber aus (11:11/23.). Am Ende einer umkämpften ersten Halbzeit stand aber eine Magdeburger Führung.

Der SCM startete mit zwei Fehlwürfen in die zweite Hälfte, scheiterte doppelt am Ex-Magdeburger Tobias Thulin im Tor. In der Folge bauten die Elbestädter ihre Führung jedoch wieder auf drei Treffer aus (19:16/37.). Über Tore von Matthias Musche und Felix Claar erhöhte der SCM wieder auf fünf Treffer. Anders als vor der Pause folgte nun kein Magdeburger Einbruch, stattdessen konnte das Wiegert-Team sein Spiel bis zum Ende durchziehen und geht mit klarem Vorteil ins Rückspiel.