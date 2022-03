Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss in den Länderspielen gegen Ungarn auf Neuling Veit Mävers verzichten.

Kamen (dpa) - Bei dem Rückraumspieler vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf sei einer von sechs Corona-Tests positiv ausgefallen, teilte Gislason mit.

Der 21-Jährige sei daher in Absprache mit seinem Verein abgereist und werde in den Partien am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und Sonntag in Kassel (17.15 Uhr), die beide bei Sport1 live übertragen werden, fehlen. „Wir gehen davon aus, dass es sich um einen fehlerhaften Test handelt, wollten aber kein Risiko eingehen“, sagte Gislason.