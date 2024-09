Der VfL Gummersbach verliert nicht nur das Liga-Spiel in Leipzig, sondern durch Verletzungen auch zwei Spieler. Vor allem der Ausfall eines deutschen Nationalspielers wiegt schwer.

Gummersbach (dpa) - Handball-Nationalspieler Julian Köster fällt wegen einer Verletzung wochenlang aus. Der 24-Jährige vom Bundesligisten VfL Gummersbach zog sich bei der 29:34-Niederlage am Sonntag beim SC DHfK Leipzig einen Innenbandriss im Knie zu. Der Club bestätigte zudem die Fußverletzung bei Teitur Einarsson, der in den kommenden Wochen ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird.

«Das trifft uns natürlich hart. Jeder weiß um die Bedeutung von Julian für uns, wie viel er in den letzten Wochen für uns gespielt hat und welche wichtigen Entscheidungen er in Abwehr und Angriff trifft», sagte VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Die Knieverletzung des Rückraumspielers, die er sich nach einem Zusammenprall zugezogen hatte, soll nun konservativ behandelt werden. Ein Einsatz in den kommenden EM-Qualifikationsspielen am 7. November in Mannheim gegen die Schweiz und drei Tage später in Ankara gegen die Türkei ist zumindest fraglich.

Auch den Ausfall von Einarsson bedauert Gummersbach-Trainer Sigurdsson, da der Linkshänder «gerade richtig angekommen» sei und «sowohl in der Abwehr als auch im Angriff» seine Stärken habe. Einarsson hatte sich am Sonntag im Spiel ohne Fremdeinwirkung einen Riss der Plantarfaszie zugezogen.