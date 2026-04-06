Handball Keine Pause: Filter und Grijseels helfen Handballerinnen

Alina Grijseels und Torhüterin Katharina Filter
Alina Grijseels und Torhüterin Katharina Filter sind zum Abschluss der EM-Qualifikation dabei. (Archivbild)

Eigentlich sollten einige Vizeweltmeisterinnen bei den nächsten Länderspielen geschont werden. Daraus wird nun nichts.

Dortmund (dpa) - Nach mehreren Verletzungsausfällen in der deutschen Handball-Auswahl verzichten Spielmacherin Alina Grijseels und Torhüterin Katharina Filter auf eigentlich geplante Pausen. Die beiden Vizeweltmeisterinnen springen in der finalen Phase der EM-Qualifikation ein, weil Sarah Wachter, Annika Lott und Marlene Tucholke fehlen.

Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, wird Grijseels auch am Mittwoch in Skopje im Spiel gegen Nordmazedonien schon auflaufen. Sie sollte eigentlich nur am kommenden Sonntag in Hamm gegen Belgien dabei sein. Filter sollte gänzlich geschont werden, wird aber am Donnerstag für das Spiel gegen Belgien zum Team stoßen. Außer Filter rückt auch Rückraumspielerin Lena Degenhardt nach.

Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch hat nach vier absolvierten Qualifikationsspielen die EM-Teilnahme als Gruppensieger schon sicher. Ausgetragen wird die Endrunde vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Dortmund Handball Alle Themen
x