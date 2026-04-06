Eigentlich sollten einige Vizeweltmeisterinnen bei den nächsten Länderspielen geschont werden. Daraus wird nun nichts.

Dortmund (dpa) - Nach mehreren Verletzungsausfällen in der deutschen Handball-Auswahl verzichten Spielmacherin Alina Grijseels und Torhüterin Katharina Filter auf eigentlich geplante Pausen. Die beiden Vizeweltmeisterinnen springen in der finalen Phase der EM-Qualifikation ein, weil Sarah Wachter, Annika Lott und Marlene Tucholke fehlen.

Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, wird Grijseels auch am Mittwoch in Skopje im Spiel gegen Nordmazedonien schon auflaufen. Sie sollte eigentlich nur am kommenden Sonntag in Hamm gegen Belgien dabei sein. Filter sollte gänzlich geschont werden, wird aber am Donnerstag für das Spiel gegen Belgien zum Team stoßen. Außer Filter rückt auch Rückraumspielerin Lena Degenhardt nach.

Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch hat nach vier absolvierten Qualifikationsspielen die EM-Teilnahme als Gruppensieger schon sicher. Ausgetragen wird die Endrunde vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.