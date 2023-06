Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es braucht nicht daran gezweifelt werden, dass die Rhein-Neckar Löwen nach dem dritten Spieltag in der Handball-Bundesliga immer noch ohne Verlustpunkt dastehen. Im Duell gegen Aufsteiger TuSEM Essen sind die Badener, mit zwei Erfolgen in die Spielzeit gestartet, am Sonntag (16 Uhr) ein derart hoher Favorit, dass eine Niederlage schlicht undenkbar denkbar ist. Spannend könnte es dennoch werden, denn im Moment wird besonders auf der Torhüter-Position genau hingeschaut.

„Ich habe großes Vertrauen in Andreas Palicka“, sagt Martin Schwalb. Der Trainer der Löwen kennt die Qualitäten des Schweden und ist dennoch skeptisch: „Lassen Sie es