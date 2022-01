Bratislava (dpa) - Der ehemalige DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat die deutschen Handballer für ihre schwache Leistung im EM-Spiel gegen Spanien (23:29) kritisiert.

„Wir dürfen ehrlich sagen: Deutschland, das war zu wenig“, schrieb der 53-Jährige in seiner „kicker“-Kolumne. „Ich sage: Wir haben unser schwächstes Spiel gegen die beste Mannschaft gemacht.“

Dennoch sieht der Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin für die deutsche Mannschaft weiter Chancen auf den Halbfinaleinzug beim Turnier in der Slowakei und Ungarn. Dazu muss am Abend (20.30 Uhr/ZDF) im zweiten Hauptrunden-Spiel gegen Norwegen aber ein Sieg her. „Ich pflege gerne zu sagen: Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Nach diesem Motto müssen wir gemeinsam vorangehen“, schrieb Hanning. „Ich bin überzeugt, dass schon heute manche Mechanismen wieder besser greifen werden als noch gegen die Spanier.“