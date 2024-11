Mit Testspielen gegen Brasilien wollen sich die deutschen Handballer im Januar in Medaillenform für die WM bringen. Nur vier Tage nach der Generalprobe wird es ernst.

Flensburg/ Hamburg (dpa) - Deutschlands Handballer bestreiten unmittelbar vor der Weltmeisterschaft im Januar zwei Testspiele. Das DHB-Team trifft am 9. Januar in Flensburg und am 11. Januar in Hamburg jeweils auf Brasilien, wie der Deutsche Handballbund bekannt gab. Zuletzt standen sich beide Mannschaften bei den Olympischen Spiele 2021 in Tokio gegenüber. Die Auswahl von Alfred Gislason gewann damals mit 29:25.

Die Handball-WM findet vom 14. Januar bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. Gislason bezeichnete die Brasilianer als attraktiven Gegner, die neben Argentinien «die Top-Mannschaft» Südamerikas sei. «Das wird in unserer Vorbereitung auf die WM eine gute Gelegenheit, uns gegen ein starkes Team einzuspielen», befand der Isländer.

DHB-Team gegen Polen, Schweiz und Tschechien

Schon vier Tage nach der WM-Generalprobe starten die deutschen Silbermedaillengewinner von Paris gegen Polen (15. Januar) in das Turnier. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Tschechien.

Bereits am 3. Januar beginnt für die deutsche Riege um Spielmacher Juri Knorr und Kapitän Johannes Golla der Vorbereitungslehrgang in Hamburg. Nach den Testspielen erfolgt am 13. Januar der Umzug nach Dänemark. Das DHB-Team bestreitet seine Vorrundenspiele in Herning.