Handball Handball-Nationalteam mit Rückkehrern und zwei Neulingen

Alfred Gislason
Alfred Gislason hat die Nationalmannschaft für die Spiele gegen Dänemark nominiert. (Archivbild)

Torwart Andreas Wolff ist für die Partien gegen Dänemark wieder im Kader. Der Bundestrainer setzt zudem auf zwei Neulinge im Kader.

Dortmund (dpa) - Andreas Wolff kehrt für die beiden Länderspiele gegen Dänemark in die deutsche Handball-Nationalmannschaft zurück. Der zuletzt pausierende Torwart wurde von Bundestrainer Alfred Gislason für die Spiele gegen Welt- und Europameister Dänemark nominiert. Auch Rechtsaußen Lukas Zerbe, Mittelmann Nils Lichtlein und der Rückraumlinke Marko Grgic zählen wieder zum Aufgebot des DHB, nachdem sie gegen Ägypten gefehlt hatten.

Zum 17-Mann-Kader gehören außerdem zwei Neulinge: Mittelmann Moritz Sauter vom HSV Hamburg und Linksaußen Vincent Büchner vom ThSV Eisenach. Fehlen wird hingegen der verletzte Gummersbacher Julian Köster. Gespielt wird am 15. Mai in der Royal Arena in Kopenhagen (19.30 Uhr) und zwei Tage später in der Lanxess Arena in Köln (15.30 Uhr). Im EM-Finale hatte die deutsche Auswahl vor fünf Monaten 27:34 gegen Gastgeber Dänemark verloren.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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