Im vorentscheidenden Duell der deutschen Handballerinnen im Kampf um die Olympia-Teilnahme hofft eine Spielerin auf ein besonderes Präsent.

Ulm (dpa) - Für Deutschlands Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels wäre das Olympia-Ticket das schönste Geschenk zu ihrem Geburtstag. «Das wäre perfekt. Wenn wir die Qualifikation schaffen, feiere ich beides zusammen», sagte die Rückraumspielerin, die heute 28 Jahre alt wurde.

Nach dem klaren 31:25-Auftaktsieg gegen Slowenien kann die DHB-Auswahl mit einem weiteren Erfolg gegen den EM-Dritten Montenegro am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Dyn) die erste Olympia-Teilnahme seit 2008 perfekt machen. «Darauf liegt ganz klar der Fokus, deshalb ist bei mir kaum ein Geburtstagsfeeling da», berichtete Grijseels an ihrem Ehrentag.

Die Rückraumspielerin hatte sich nach einer in der Vorwoche erlittenen Sprunggelenkverletzung kurz vor dem Qualifikationsturnier in Neu-Ulm, bei dem die beiden bestplatzierten Teams das Paris-Ticket buchen, fit gemeldet und am Donnerstag vier Tore zum Sieg gegen Slowenien beigesteuert.

«Wir haben viel daran gearbeitet, dass der Fuß die Belastung über die Tage aushält. Ich kann mit hundert Prozent in das Spiel gehen», verkündete Grijseels mit Blick auf das vorentscheidende Duell mit Montenegro. Zum Abschluss des Vierer-Turniers trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Dyn) auf Außenseiter Paraguay.