Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Die Eulen Ludwigshafen verlieren zwar ihr Heimspiel zum Saisonauftakt, zeigen aber eine starke Partie.

Matej Asanin hat den Ball am Samstagabend nicht in der Hand gehabt. Das war der entscheidende Punkt, als der Eulen-Torwart in Minute 59:54 beim Spielstand von 33:33 den letzten Strafwurf des ganz starken Isländers