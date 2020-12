Kiel (dpa) - Patrick Wiencek vom THW Kiel verzichtet als erster deutscher Handball-Nationalspieler auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten. Der 31 Jahre Kreisläufer habe Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Telefonat informiert, teilte sein Club mit.

„Das war eine der schwersten Entscheidungen meines Sportlerlebens“, sagte der 146-malige Auswahlspieler: „Jeder weiß, wie stolz ich auf jedes meiner Länderspiele bin. Aber ich bin nicht nur Nationalspieler, sondern auch Spieler des THW Kiel und vor allem Familienvater. In dieser Konstellation und in dieser immer noch besonderen Situation hat es sich einfach nicht richtig angefühlt, im Januar vier Wochen weit weg von zu Hause zu sein.“

Wiencek hatte sich wie seine Teamkollegen Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Domagoj Duvnjak kritisch über eine Durchführung der Titelkämpfe vom 14. bis 31. Januar in Nordafrika geäußert. Der Deutsche Handballbund (DHB) hatte angekündigt, eine Mannschaft nach Ägypten zu schicken, den Spielern aber die Teilnahme freigestellt.

