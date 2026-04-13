Auf WM-Silber folgt die perfekte EM-Qualifikation: Die deutschen Handballerinnen verschaffen sich mächtig Respekt in der Weltspitze. Doch der Konkurrenzdruck wächst auch intern.

Kattowitz (dpa) - Die Konkurrenz zittert immer mehr vor Deutschland. Wenn am Donnerstag die Gruppen für die Handball-EM 2026 ausgelost werden, sind die DHB-Frauen längst kein Wunschgegner mehr. Die Auswahl von Trainer Markus Gaugisch ist durch den Silber-Coup bei der WM im Dezember und eine makellose EM-Qualifikation mit sechs Siegen in sechs Spielen zu einem Topteam gereift und gehört bei der Ziehung in Kattowitz neben Weltmeister Norwegen und dem Olympia-Zweiten Frankreich zu den unbequemsten Losen.

Führt Bundestrainer Markus Gaugisch sein Team im Dezember zur nächsten Medaille? Foto: Marco Wolf/dpa

«Wir werden nicht mehr unterschätzt», hatte Spielmacherin Alina Grijseels bereits vor dem erfolgreichen Abschluss der Qualifikation gegen Belgien betont. Nun war der Kantersieg gegen den Handball-Zwerg zwar reine Formsache, dennoch diente er als weiterer Euphorie-Booster vor der fünfmonatigen Sommerpause. «Ab September Vollgas auf die EM. Dass wir diese Qualität, die wir hatten, wieder erreichen können», formulierte Gaugisch als Ziel für das Wiedersehen.

Fünf Gastgeber: Spielt Deutschland in der Türkei?

Noch ist die EM-Endrunde im Dezember für Deutschland eine Reise ins Ungewisse. Denn das Kontinentalturnier findet erstmals in fünf Ländern statt - ob das DHB-Team in der Türkei, Polen, Rumänien, Tschechien oder der Slowakei antreten wird und ob im Turnierverlauf Ortswechsel nötig sind, entscheidet sich erst am Donnerstag. Klar ist, dass der WM-Zweite im Dezember wohl nichts gegen eine Rückkehr ins vergleichsweise nahegelegene Kattowitz hätte.

«Man will natürlich so wenig wie möglich weiterreisen, also nicht, dass man das Land von der Vorrunde zur Hauptrunde wechseln und dann zur Finalrunde wieder in ein anderes Land muss», sagte Rückraumspielerin Grijseels.

Deutschland spielt um erste EM-Medaille seit 1994

Aber egal, ob Deutschland in der türkischen Millionenmetropole Antalya oder im unscheinbaren Cluj-Napoca in Rumänien ran muss - Emily Vogel, Katharina Filter und Co. werden die gestiegene Erwartungshaltung im eigenen Land spüren. «Man wird vielleicht nicht mehr unterschätzt. Man ist nicht mehr der Underdog. Aber genau diese Rolle kann und will man auch annehmen», erklärte Bundesligaspielerin und TV-Expertin Lucie-Marie Kretzschmar bei ProSieben Maxx.

Ein Jahr nach WM-Silber kann das Ziel nichts anderes als die erste EM-Medaille seit 1994 sein. «Wir haben jetzt am Ende versucht, die Basis zu etablieren. Dass, wenn wir uns im September wiedersehen, nicht bei null anfangen», berichtete Gaugisch. Bei den letzten drei Europameisterschaften belegte Deutschland jeweils Platz sieben - man galt als solider, aber längst nicht gefürchteter Gegner. Das hat sich nun geändert.

Konkurrenzdruck im DHB-Team wächst

Auch wenn Stammspielerinnen wie Vogel dann in den Kader zurückkehren und Talente wie Chiara Rohr oder Jana Walther Platz machen dürften, ist klar: Der Talentepool ist gewachsen und damit auch der Konkurrenzdruck im DHB-Team.

Überzeugten auf Anhieb: Die Youngster Jana Walther (l) und Chiara Rohr spielten erstmals im DHB-Trikot. Foto: Marco Wolf/dpa

Bei den souveränen Siegen zum EM-Quali-Abschluss gegen Nordmazedonien und Belgien schickte die junge deutsche B-Mannschaft mit ihrer Leistung eine deutliche Kampfansage an die etablierten Teamkolleginnen. «Jetzt freuen wir uns auf mehr», sagte die 19 Jahre alte Rohr selbstbewusst.