Deutschlands Handballerinnen sind noch nicht in Olympia-Form. Beim Test gegen Brasilien schwächelt die Defensive.

Dortmund (dpa) - Deutschlands Handballerinnen sind mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Frankreich gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Samstag in Dortmund gegen Brasilien 31:36 (17:20). Beste Werferin für das DHB-Team war Co-Kapitänin Alina Grijseels mit sieben Toren.

Vor allem in Defensive agierten die DHB-Spielerinnen über weite Strecken viel zu passiv. Die Angst, sich so kurz vor Olympia noch zu verletzten, schien groß. Beim Torabschluss fehlte oft die letzte Konsequenz. Nicht einmal im Spiel lagen die deutschen Spielerinnen in Führung.

Am kommenden Wochenende stehen für die Frauen die letzten beiden Testspiele vor dem Saison-Höhepunkt in Paris an. In Stuttgart treffen Emily Bölk und Co. auf Ungarn und erneut Brasilien. Die Männer absolvieren ihre Olympia-Generalprobe an gleicher Stelle.

Deutschlands Handballerinnen sind erstmals seit 2008 wieder bei den Olympischen Spiele dabei. In der Vorrunde trifft das DHB-Team in Paris auf Schweden, Dänemark, Slowenien, Norwegen und Südkorea.