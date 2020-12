Stuttgart (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat am 7. Dezember seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten bekanntgegeben.

Da er diese 35 Spieler bereits am 15. November gemeldet hatte, stehen auch einige Akteure im Aufgebot, die definitiv nicht am Turnier im Januar teilnehmen werden. Kreisläufer Patrick Wiencek verzichtet aus privaten Gründen, Rückraumspieler Franz Semper fällt wegen eines Kreuzbandrisses verletzt aus. Auch eine Teilnahme des ebenfalls am Knie verletzten Spielmachers Tim Suton ist fraglich. Eine Diagnose stand bei ihm zunächst noch aus. Vor dem Turnier wird Gislason seinen Kader auf 20 Spieler reduzieren.

Das DHB-Aufgebot:

Position Name Verein Alter TOR Andreas Wolff KS Vive Kielce 29 Jahre Johannes Bitter TVB Stuttgart 38 Silvio Heinevetter MT Melsungen 36 Till Klimpke HSG Wetzlar 22 Dario Quenstedt THW Kiel 31 LINKSAUSSEN Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen 29 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 34 Rune Dahmke THW Kiel 27 Patrick Zieker TVB Stuttgart 26 RÜCKRAUM LINKS Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf 31 Julius Kühn MT Melsungen 27 Christian Dissinger Vardar Skopje 29 Sebastian Heymann Frisch Auf Göppingen 22 Finn Lemke MT Melsungen 28 Paul Drux Füchse Berlin 25 Sebastian Firnhaber HC Erlangen 26 RÜCKRAUM MITTE Marian Michalczik Füchse Berlin 23 Philipp Weber SC DHfK Leipzig 28 Juri Knorr GWD Minden 20 Tim Suton TBV Lemgo 24 RÜCKRAUM RECHTS Steffen Weinhold THW Kiel 34 Kai Häfner MT Melsungen 31 Franz Semper* SG Flensburg-Handewitt 23 Fabian Wiede Füchse Berlin 26 David Schmidt Bergischer HC 27 Antonio Metzner HC Erlangen 24 RECHTSAUSSEN Tobias Reichmann MT Melsungen 32 Timo Kastening MT Melsungen 25 Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen 31 Marius Steinhauser SG Flensburg-Handewitt 27 KREIS Patrick Wiencek* THW Kiel 31 Hendrik Pekeler THW Kiel 29 Moritz Preuss SC Magdeburg 25 Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt 23 Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen 25

