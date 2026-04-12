Handball 45:25 gegen Belgien: Handballerinnen mit perfekter EM-Quali

Marie Weiss
Marie Weiss hielt gegen Belgien fast 50 Prozent aller Bälle auf ihr Tor (Archivbild).

Auch das sechste und letzte Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft beenden die deutschen Handballerinnen mit einem Sieg. Am Donnerstag erfolgt die Auslosung der Endrunde.

Hamm (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Vor heimischen Publikum gewann die DHB-Auswahl zum Abschluss der Europameisterschafts-Qualifikation mit 45:25 (22:14) gegen Belgien und beendete diese mit weißer Weste als Tabellenerster. Beste Werferin in Hamm war Antje Döll mit sieben Toren.

Im Vergleich zum Sieg vor ein paar Tagen in Nordmazedonien kehrten Torhüterin Katharina Filter und Viola Leuchter wie abgesprochen ins Team des Vize-Weltmeisters zurück. Auch die Youngster Chiara Rohr, die fünfmal traf, und Jana Walther durften sich erneut zeigen.

Abwehr mit Problemen

Nur anfangs konnten die Belgierinnen mithalten. Doch dem Tempo und der individuellen Klasse hatten sie mit zunehmender Spielzeit nicht viel entgegenzusetzen. Zudem leisteten sich die Gäste zu viele technische Fehler. Doch auch das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch zeigte in der Abwehr Unzulänglichkeiten. Das belgische Angriffsspiel mit sieben Feldspielerinnen offenbarte die ein oder andere Schwachstelle in Deutschlands Defensive.

Gaugisch nahm in der Pause ein paar Feinjustierungen vor, in dessen Folge die Gastgeberinnen hinten besser standen. Zudem hielt Marie Weiss fast 50 Prozent aller Würfe auf ihr Tor. Das machte sich auch in der Anzahl der Gegentreffer bemerkbar. In der Offensive hielt Deutschland das Tempo hoch und nutzte immer wieder die Lücken in Belgiens Hintermannschaft.

EM-Auslosung am Donnerstag

Die EM-Runde, die vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei stattfindet, wird am Donnerstag ausgelost. Erst dann weiß die DHB-Auswahl, in welchem der fünf Gastgeberländer sie spielen wird und wie oft sie reisen muss.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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